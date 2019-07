Arezzo-kinderen Katokyboy HDH en Jean Couture winnen Stal Hendrix-competitie

Het is al vaker gebleken dat de finale van de Stal Hendrix-competitie een flinke verschuiving in het klassement teweeg kan brengen. Dat bleek ook gisteren, zeker bij de vierjarigen. In de voor het eerst tijdens Jumping Peel & Maas verreden finale trok Katokyboy HDH (Arezzo VDL x Cream on Top) de eindzege in de jongste leeftijdscategorie naar zich toe, terwijl de eveneens van Arezzo VDL afstammende klassementsleider Jean Couture (mv. Tangelo van de Zuuthoeve) als beste naar voren kon treden bij de vijfjarigen.

Vanwege de weersomstandigheden werd de op afgelopen vrijdag geplande finale van de Stal Hendrix-competitie gisteren verreden tijdens de elfde editie van Jumping Peel & Maas in Kessel. De Belgische topruiter Pieter Clemens en commentator Peter van der Waaij traden aan als juryleden.

Val Kempinski

De in de tussenstand als derde geplaatste Katokyboy HDH (Arezzo VDL x Cream On Top) van fokker Hans Dings greep onder Rob Heijligers in Kessel zijn kans om met twee voortreffelijke rondes door te stoten naar de koppositie in deze toonaangevende competitie. Zijn grootste concurrent werd in de finaleronde helaas uitgeschakeld door een valpartij. Tim van den Oetelaar met de uitstekend rijdbare KWPN-goedgekeurde hengst Kempinski (Darco x Lupicor) moesten daardoor genoegen nemen met de achtste plaats.

‘Katokyboy sprong twee geweldige rondes’

Katokyboy HDH presteert de gehele competitie al constant en deed er in de finale nog een schepje bovenop. “De beste vijftien paarden konden terugkeren voor de tweede ronde en dat gaf soms best een heel ander beeld. Bij Katokyboy HDH was dat niet het geval, want die sprong echt twee geweldige rondes. Hij laat zich heel goed rijden, heeft een top galop, springt elke keer hetzelfde en is ook nog eens een prachtig paard om te zien”, lichtte Peter van der Waaij toe. Mooi detail is dat Katokyboy HDH deel uitmaakt van de collectie van de Dutch Sport Horse Sales op 24 september.

Twee keer 8,5 voor Celine RBF Z

Ook Celine RBF Z, uit de eerste jaargang van Cape Coral RBF Z (mv. Corofino I, fokker M. Coenen), maakte een mooie stap in het klassement. Onder Sophie Hinners sprong de merrie van Stal Hendrix met tweemaal een 8,5 naar de tweede plaats. “Deze merrie sprong beide rondes heel goed. In de eerste ronde liet ze nog wat punten liggen doordat ze iets fris was, wat ten koste ging van de fijne afstemming, maar in de tweede ronde was ook dat weer super voor elkaar. Zeker een paard voor de toekomst.”

K-Tanagra springt met veel gemak

De winnares van de eerste selectiewedstrijd pakte de derde plaats in de eindstand: de door Piet Keunen gefokte K-Tanagra (Don Diablo HX x Warrant) onder Mireille Couperus. Zij kreeg in de tweede ronde een 8,6 voor het springen, slechts één-tiende minder dan de winnaar. “Deze merrie waardeerde zich in de tweede ronde duidelijk op. Ze lijkt heel voorzichtig en springt alles met veel gemak en kwaliteit.”

Jean Couture wit vijfjarigen

De winnaar van de selectiewedstrijd in Reuver ging met de beste papieren de finale van de vijfjarigen in, en bezweek allerminst onder de druk. De imponerende Arezzo VDL-zoon Jean Couture (mv.Tangelo van de Zuuthoeve, fokker De Radstake) sprong met een 8,5 en een 8,3 in de tweede ronde naar de eindzege onder Sophie Hinners. “Er stond best een selectief parcours gebouwd voor de vijfjarigen. Jean Couture lijkt nergens moeite mee te hebben en is voor ons een hele complete winnaar. Hij springt op een hele goede manier, laat zich heel fijn rijden en heeft ook nog eens veel uitstraling”, sprak Van der Waaij. Het potentieel van Jean Couture was deze zomer ook de selecteurs van de Dutch Sport Horse Sales niet ontgaan, en daarmee is hij de tweede Stal Hendrix-competitiewinnaar in deze veiling.

Nakomelingen van Baloubet du Rouet en Horion de Libersart

Op geringe afstand volgde de heel voorzichtige Baloubet du Rouet-zoon Balladour (mv. Cayado, fokker H. Aarts) onder Rob Heijligers als tweede in het eindklassement. “Hij blonk beide rondes uit met zijn afdruk en kwaliteit op de sprong.” Onder Anne-Marie Poels toonde Out of the Blue van de Haagakkers (Horion de Libersart x Zirocco Blue VDL) ook een belofte voor de toekomst te zijn. Hij eindigde als derde. “Dit paard viel op met zijn constante, functionele manier van springen en lijkt er veel in te hebben.”

Dagwedstrijd

De eerste rondes stonden open voor vier- en vijfjarige springpaarden die niet aan de competitie deelnamen. Daarmee konden Charming Dream Z (Carrera VDL x Cagliostro) van fokker Lucas Sneijers onder Micky van de Oetelaar (9,0/8,5) en Jive Z G (Zinedine B x Diamant de Semilly, fokker W. Zegers, eveneens geselecteerd voor DSHS) onder Pieter Keunen (8,5/9,0) als winnaars van de dagwedstrijd naar voren treden.

Bron Persbericht