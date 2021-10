Arne van Heel en Tornado W4 winnen voor derde keer op rij in Opglabbeek

Het internationale debuut van de vijfjarige Hannoveraan Tornado W 4 (Tangelo vd Zuuthoeve x Quintender) onder Arne van Heel verliep heel goed. Op het CSI in Opglabbeek won Van Heel alle drie de proeven voor vijfjarige springpaarden. Gisteren in de laatste rubriek was de zege overtuigend. Het duo was bijna drie seconden sneller dan de nummer twee, Andrea Calabro met Casallbis (Casallco x Canabis Z).

In de afsluitende proef voor vijfjarige springpaarden in Opglabbeek, een Twee Fasen Special over 1,15m liep Tornado W 4 foutloos onder Arne van Heel en klokte de snelle tijd van 29,36 seconden. De Italiaan Andrea Calabro die tweede werd met Casallbis was ruim langzamer met de tijd van 32,12 seconden. De Italiaanse amazone Olimpia Bargagni werd derde met Qapriole van de Musschaver (Vigo d’Arsouilles x Ogano Sitte) in 32,23 seconden.

Harrie Wiering vierde

Eerder op de dag was er een vierde plaats voor Harrie Wiering met de zevenjarige Jamal E.B. (Action Breaker x Diamant de Semilly) in de Youngster Tour voor zeven- en achtjarige springpaarden. Het duo was foutloos in een tijd van 60,16 seconden. De proef werd gewonnen door Denis Lynch met de zevenjarige Holsteiner Dark Chocolate 48 (Casall x Acodetto 2). Kerstin Deakin, die tweede werd met Qlicious (Cornettino Ask x Quattro B), en Paula de Boer, derde op My Miss Marpel (Mylord Carthago x Contender), bleven ook Wiering voor met tijden onder de 60 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl