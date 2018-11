Artikel over Angelique Hoorn in De Stentor: Terug in de schijnwerpers

De Stentor publiceerde gisteren een artikel over Angelique Hoorn. Met Brego R'nB (Namelus R x Gerlinus) klopt de amazone weer aan op het hoogste niveau. Aankomend weekend neemt ze de 12-jarige ruin mee naar Indoor Maastricht. "Ik moet nog steeds wennen aan het absolute topniveau. Maar het gevoel zoals ik dat tien jaar geleden had is snel weer terug", vertelt de amazone in de krant.

Angelique Hoorn (43) doorbrak vorig jaar na jaren de stilte met bondscoach Rob Ehrens. “Ik denk dat ik een paard heb wat erover kan. Denk eens aan me.” Die oproep was niet aan dovemansoren gericht. Als Hoorn met Ehrens belt, weet de bondscoach één ding zeker. Dit doet de amazone niet zomaar, het is menens. “Ik had in jaren geen contact met hem gezocht. Dat doe je niet als je geen paarden hebt waarvan je ook maar het kleinste idee hebt dat ze op internationaal topniveau mee zouden kunnen. Nu had ik dat gevoel opeens wel.”

Rob Ehrens: ‘Ik zou zo een toppaard bij haar neerzetten’

In het artikel komt ook Rob Ehrens aan het woord. “Als ik een toppaard had zou ik die zo bij haar neerzetten. Ze krijgt de kans van eigenaren niet snel, terwijl ze dat eigenlijk wel verdient”, stelt Ehrens. Hij geeft Hoorn en haar twaalfjarige ruin nu wel volop kansen. “Als iemand zich zo inzet voor het land, moet je dat ook belonen.”

Bron: De Stentor