Ashlee Bond en Donatello winnen $146.000 Grand Prix Palm Beach

Ashlee Bond en haar toppaard Donatello 141 (v. Diarado) hebben afgelopen weekend de met 146.000 gedoteerde Grand Prix van Palm Beach County Sports Commission gewonnen. De amazone reed in de vierkoppige barrage de snelste tijd en was erg bij met haar paard: ''Donatello kan echt heel kort draaien en is ongelofelijk wendbaar. Hij heeft misschien niet de grootste galop maar is altijd razendsnel.''

In totaal gingen 34 combinaties van start in deze 3* Grand Prix en vier daarvan mochten terugkomen voor de barrage. Ashlee Bond reed met Donatello de winnende tijd van 38.92 seconden. Alison Robitaille volgde met Oakingham Lira (v. Tornesch) op de tweede plaats. De Amerikaanse amazone finishte in 41.31 seconden. Macari en IB Chica (v. Cador) maakten in 44.83 seconden het podium compleet.

Olympische kwalificatie

Voor Ashlee Bond en Donatello staan er een paar drukke weken op het programma. De amazone hoopt zich in Praag met het Israëlische team te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs. ”Donatello heeft een rustig seizoen achter de rug en is klaar voor de aankomende weken. We gaan eerst starten op de Invitational en komen dan terug naar Wellington. Eind juli is de Olympische kwalificatie in Praag dus dat is het hoofddoel voor nu.”

Ashlee Bond & Donatello 141. Foto: Sportfot

Bron: persbericht