Ashlee Bond wint haar eerste 5* Grand Prix

De negende week van de 12 weken durende Winter Equestrian Festival (WEF) in Palm Beach loopt op zijn einde. De Amerikaanse Ashlee Bond zorgde voor een mooie afstuiting door er vandoor te gaan met de 401,000 dollar 5* Grand Prix. Dit is de eerste vijfsterren overwinning voor de jonge amazone.

40 combinaties kwamen zaterdagavond aan start waarvan slechts vier zich voor de barrage wisten te plaatsen. Als eerste starter kwam Bond aan start met Donatello 141 (v.Diarado). Het duo zette een scherpe tijd van 39.64 seconden neer waar niemand aan kon tippen. Daniel Bluman kwam met de Gestüt Lewitz-gefokte Ladriano Z (v.Lawito) in de buurt van de winnende tijd, maar was net een halve seconde te langzaam en eindigde op de tweede plaats. Lillie Keenan en de KWPN-er Fasther (v. Vigo D’arsouilles) kwamen in 39.967 seconden over de eindstreep en mochten zich als nummer drie opstellen. Wereldkampioen Beezie Madden was de laatste starter in de barrage. Met de door stal Bril-gefokte Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve) had ze een pechfout en eindigden met vier strafpunten op de vierde plaats.

Pakte heel goed uit

Bond verteld na afloop; ”Mijn paard sprong heel goed in het basicparcours. Hij is van nature een vlug paard, maar heeft niet heel veel lengte in zijn galop. Dus dat was voor Daniel (Bluman) in deze barrage wel een voordeel. Maar toen Donatello de eerste hindernis heel licht aanraakte wist ik dat ik er wel meer druk op kon zette, en dat pakte heel goed uit vandaag.” Bond vervolgd; “Ik ben heel blij met hoe ik het basisparcours reed, maar ik ben niet heel erg tevreden met hoe ik in de barrage reed. Mijn paard is het beste paard wat ik ooit heb gereden. Hij is ongelofelijk talentvol, moedig en heeft alle capaciteit. In de barrage had ik sneller moeten gaan, en er meer vertrouwen in moeten hebben. Maar met het resultaat van vandaag kan ik niet blijer zijn!”

Uitslag

Bron: Worldofshowjumping