Ashlee Bond wint Rolex GP Wellington met onbekend talent

De met een half miljoen dollar gedoteerde Rolex Grote Prijs in Wellington, Florida, is gewonnen door de Israëlisch-Amerikaanse Ashlee Bond. Met de twaalfjarige merrie Karoline of Ballmore (v. Diarado) reed Bond 0,2 seconden sneller door de barrage dan haar als tweede geplaatste landgenoot Daniel Bluman met Ladriano Z (v. Lawito). Bond wint 165.000 US$ met haar overwinning, op een paard dat pas voor de derde keer een 1,60 m wedstrijd liep.

De Amerikaanse Chloe Reid was derde in de vijfkoppige barrage, met Souper Shuttle (v. Stakkato). Daniel Coyle was vierde en Spencer Smith vijfde.

De merrie van Bond werd tot eind 2020 uitgebracht door Nicola Philippaerts, tot 1,50 m niveau. Begin dit jaar was de merrie één keer in Wellington te zien onder Margie Goldstein, sindsdien heeft Ashlee Bond de teugels overgenomen. De nieuwe combinatie versloeg in Wellington onder meer Daniel Deusser met Killer Queen en Ben Maher met Ginger Blue…

Uitslag

