Athina Onassis verkoopt Zangersheide-hengst Vannan aan jeugdamazone

De Diamant de Semilly-zoon Vannan (vm. Kannan) werd twee jaar geleden door Athina Onassis aangekocht bij zijn fokker Jan Tops. De bij het AES en Zangersheide goedgekeurde hengst gold als een van de grote talenten in de springsport. Nu heeft de Griekse amazone de tienjarige hengst verkocht aan de Franse jeugdamazone Jeanne Sadran.

Jan Tops fokte Vannan uit de Quana One de l’Eaugrenee (Kannan x Inducteur x Elegant de L’Ile), een merrie die door een blessure nooit in de sport verscheen, maar inmiddels al wel twee goedgekeurde zonen heeft (Vannan en zijn volle broer Valkenswaard) en moeder is van vier internationale springpaarden.

Stam met internationale springpaarden

De Inducteur-dochter Ursula gaf reeds meerdere keren in het internationale springcircuit haar visitekaartje af, onder meer als moeder van Enjolleuse de l’Eaugrenée (Rolf-Göran Bengtsson en Richard Davenport) en Tainted Love of Bellerose (Mclain Ward en daarna Hannah Patten). Olivette de l’Eaugrenée, de overgrootmoeder van Vannan, is tevens de grootmoeder van het internationaal springpaard Riquitta de l’Eaugrenée (Emanuele Fiorelli).

Via Vrins en Steffen naar Onassis

Vannan werd gereden door Nick Vrins en later door Rachel Steffen. Onder Steffen liep de hengst vele foutloze rondjes onder meer op het concours van Jan Tops zelf in Valkenswaard. Hier ontdekte Athina Onassis het paard en kocht hem.

Jeugdamazone Sadran

Niet alleen Onassis klom in het zadel, ook Alberto Zorzi en Roberto Previtali hebben Vannan in handen gehad. Nu wordt de bijna 18-jarige Jeanne Sadran de nieuwe amazone van de hengst. Sadran, nu actief op het EK voor de jeugd in de Wolden, nam al eerder AD Reflet D’Azif (v. Quaprice Bois Margot) over van Onassis.

Bron Horseman.be/Horses.nl