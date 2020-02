Audi’s Jikke is niet meer

Audi’s Jikke (v. Concorde) is op 29-jarige leeftijd ingeslapen. Voor ruiter Eric van der Vleuten en eigenaar Kees van den Oetelaar was de donkerbruine merrie een heel speciale, die maar liefst zeven jaar lang zonder blessures succesvol in de topsport liep.Van der Vleuten won met Jikke onder meer de Wereldbekerwedstrijden van Helsinki en Syracuse en de GPs van Eindhoven en Toronto.

Jikke werd in 1991 geboren bij de bekende Groningse fokkers Wolters Ongering. Moeder was de Pantheon x Porter-merrie Surprise. Kees van den Oetelaar kocht haar in Groningen, waar hij elk jaar wel een paar veulens kocht.

Drie WB-finales

Met Eric van der Vleuten was de merrie succesvol op hoog niveau. Samen wonnen ze de wereldbeker van Helsinki en Syracuse, de landenprijs van Rotterdam, de Grote prijzen van Eindhoven en Toronto. Ze liep drie wereldbekerfinales, in Milaan, Leipzig en Las Vegas, waar ze de grote prijs op haar naam schreef. Meermaals maakte ze deel uit van het Nederlands team tijdens de landenprijzen van Aken, La Baule, Dublin en Rotterdam.

Pensioen bij Aarts

De laatste 14 jaren van haar leven bracht ze door op stal bij dierenarts Maarten Aarts. “Een ongelofelijk karakterpaard waaraan Eric en ik veel te danken hebben. Op stal bij Maarten heeft ze nog 14 jaar als een prinsesje geleefd,” blikt Kees van den Oetelaar terug.

Bron: Galop.be / Horses.nl