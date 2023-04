Auke Feenstra Nederlands kampioen Young Riders

In het laatste onderdeel van het NK voor Young Riders reed Auke Feenstra zijn negenjarige merrie Jolineke (v. Starpower) koelbloedig foutloos rond over de beide manches. Zo kon hem de Young Riders titel niet meer ontgaan. Het zilver ging naar Iris Michels met de Numero Uno-zoon Isaac. Mans Thijssen pakte brons op Joviality (v. Warrant). Michels won het derde onderdeel.

Auke Feenstra had na twee onderdelen de koppositie in handen met ruim een balk voorsprong op zijn naaste concurrenten. Feenstra deed wat hij moest doen, in het derde onderdeel twee keer foutloos blijven. De Starpower-dochter sprong vanmorgen wederom fantastisch en hielt op overtuigende wijze de lei schoon. Het leverde Feenstra het goud op met 1.6 strafpunten. In het derde onderdeel werd hij derde.

Iris Michels reed twee ijzersterke manches met Isaac. Op de negenjarige zoon van Numero Uno, die sterk op zijn vader lijkt in het springen, won Michels de dagprijs overtuigend. In het kampioenschap pakte de amazone het zilver met een totaal van 6.75 strafpunten.

Ook Mans Thijssen maakt in het derde onderdeel geen fouten. Op Joviality werd hij tweede in het dagklassement en won het brons in het kampioenschap. Thijssen kwam uit op 8.38 strafpunten.

Bron Horses.nl