Aznar knalt met Seringat naar winst in Gijón

De belangrijkste rubriek van de dag in Gijón, een 1m60 op vijfsterrenniveau, was voor de Spaanse ruiter Eduardo Alvarez Aznar, met Seringat (v. Chef Rouge). De tweede plaats ging naar Francisco Pasquel uit Mexico, met Coronado (v. Cassini). Derde werd Max Thirouin uit Frankrijk met Jewel de Kwakenbeek (v. Cicero Z). De drie ruiters op het podium waren ook de enige drie die dubbel foutloos bleven in het deelnemersveld van 67 combinaties.

Uiteindelijk belandden slechts vijf duo’s in de barrage. Sameh El Dahan deed het als eerste starter rustig aan. Hij kreeg een balk in de combinatie en op de oxer en kwam in 42,42 seconden binnen. Zijn paard WKD Aimez Moi (v. J’Taime Flamenco) sprong vandaag voor het eerst om 1m60 niveau en hij wilde haar duidelijk heel houden. Ze vormen pas sinds april een combinatie.

Tweede starter was de negentienjarige Britse Jodie Hall Mcateer, met haar Salt’N Peppa (v. Stolzenberg) de jongste deelnemer in het veld. Ze reed naar vier strafpunten en 42,30 seconden, goed voor de vierde plek. Haar paard werd eerder uitgebracht in het U25-springen door Stefanie van den Brink.

Als derde kwam de Mexicaan Pasquel in de ring, die onder een ‘Madre mia!’ van de omroeper supersnel en foutloos aan de meet kwam. Vierde starter Max Thirouin kan daar niet overheen, maar bleef wel foutloos. Tot groot genoegen van het Spaanse publiek ging laatste starter Eduardo Alvarez Aznar over de tijd van de Mexicaan heen. Dik 30.000 euro in de pocket en een tevreden thuispubliek voor de Spanjaard.

Ansems en Van de Pol

De Nederlanders die vrijdag al om de Nations Cup gestreden hebben, zijn natuurlijk ook nog in Spanje en doen ook mee aan de vijfsterren rubrieken. Jack Ansems en Henk van de Pol wisten zich beiden te klasseren in deze rubriek, met snelle vierfouters in het basisparcours. Ansems sprong met de voor de Spanjaarden niet uit te spreken Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) naar de 13e plaats. Van de Pol werd met Looyman Z (v. Numero Uno) 16e.

Elke tien combinaties pauze om te wedden

De startlijsten van de individuele rubrieken in Gijón zien er bijzonder uit, er wordt per tien combinaties gestart. Dit gebeurt omdat er gewed kan worden op de springwedstrijden. Na elke tien combinaties is er pauze, gaat het publiek van de tribunes en wedden ze op de volgende tien. Bij de landenwedstrijd was er nauwelijks publiek omdat er niet gewed mocht worden, maar bij de proeven waar dat wel mag is het volle bak in Gijón. Het betekent overigens ook dat je met een deelnemersveld van 67 combinaties ruim vier uur bezig bent voordat de barrage verreden wordt…

Uitslag

Bron: Horses.nl