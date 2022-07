Babs Kerkhoffs vervanger van Mans Thijssen voor EK in Oliva

Mans Thijssen heeft met zijn paard Charlie (v.Casall) af moeten zeggen voor het komend Europees Kampioenschap voor Young Riders dat volgende week verreden wordt in het Spaanse Oliva. Zijn vervanger is Babs Kerkhoffs met Evita van Spieringen (v.Eros Platiere) die zesde werd op het NK in Deurne.

Voor bondscoach Vincent Voorn een bittere pil om te slikken zo vlak voor vertrek. “Ik ben blij dat Babs Kerkhoffs nog kon en wilde want voor hetzelfde geld is ze op vakantie of had andere plannen. Het is bijzonder spijtig dat we Mans Thijssen moeten missen maar Kerkhoffs is een goede vervanger met een fijn paard”, aldus Voorn.

Facebook

Mans Thijssen liet op zijn Facebook weten dat hij pech heeft gehad thuis in de training en helaas verstek moet laten gaan. Hij wenst het team het allerbeste en zegt zich volledig te richten op het EK volgend jaar.