Bacardi VDL verder onder Edwina Tops-Alexander

"Bacardi verliet gisteren onze stal", schrijft Janika Sprunger op Instagram. "We wensen hem veel geluk met zijn nieuwe amazone Edwina Tops-Alexander." Met dit bericht geeft Sprunger te kennen dat de KWPN hengst, die vorige week door Jan Tops werd aangekocht, zijn carrière onder Tops' vrouw Edwina verder zal gaan.

Het Grand Prix-springpaard Bacardi VDL (Corland x Kannan) van Janika Sprunger werd vorige week verkocht aan Stal Tops. Voor de Zwitserse amazone is het haar tweede toppaard die ze naar Stal Tops ziet vertrekken, enkele jaren geleden werd haar toenmalige toppaard Palloubet d’Halong (Baloubet du Rouet x Muguet du Manoir) ook al – voor een recordbedrag – door Jan Tops aangeschaft.

Wereldruiterspelen Tryon

Bacardi behoorde onder Sprunger afgelopen jaar tot het Zwitserse team dat deelnam aan de Wereldruiterspelen in Tryon waar het team vierde werd. In januari won het duo nog de Wereldbeker Grand Prix in Dubai. Na de verkoop was het nog onduidelijk wie plaats zou nemen in het zadel van het fokproduct van F. van de Linden uit Haaren. Maar het Edwina Tops-Alexander worden.

‘Veel geluk bij nieuwe amazone Edwina Tops’

Sprunger op Instagram: “Het is moeilijk om van zo’n getalenteerd paard afscheid te nemen maar tegelijkertijd ben ik ook dankbaar om zijn amazone te zijn de afgelopen jaren. Mijn team zegt dank je Baca voor de trots, het plezier en liefde die je ons iedere dag gaf! We wensen hem al het geluk bij zijn nieuwe amazone Edwina Tops.”

Bron Instagram Janika Sprunger