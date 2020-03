Backatorps Danny V helpt Nieuw-Zeeland aan Nations Cup zege in Abu Dhabi

De Nations Cup-wedstrijd op CSIO5* Abu Dhabi is gewonnen door Nieuw-Zeeland, met in hun team onder meer Bruce Goodin met de KWPN’er Backatorps Danny V (v.Quasimodo Z).

Het Nieuw-Zeelandse team leverde drie foutloze ritten in de eerste ronde, waaronder eentje van Bruce Goodin met de door F.L.M. Teepen uit Venlo gefokte Backatorps Danny V (Quasimodo Z uit Zepper stb sport-spr van Lupicor). In de tweede omloop tikte het succesvolle duo één balk uit de lepels maar dat kon hen niet meer van een overwinning in deze landenwedstrijd weerhouden. Het was pas de tweede keer dat Nieuw-Zeeland een Nations Cup won. De eerste keer was ook in Abu Dhabi in 2018.

Fokproduct Egbert Schep

In het 1.50m direct op tijd snelde Ahmed M.N. Mansour naar de derde plaats met Estoril de Vardag keur sport-spr (Vaillant uit Renata van Conway, fokker Egbert Schep). Daarmee kon de ruiter uit Jordanië ruim 14.000 euro in ontvangst nemen. In 2016 kwam Estoril onder de hamer in de De Wolden Summer Sale.

Bron: KWPN