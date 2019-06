Barrage beslist strijd Sopot: België aan kop, Nederland vijfde

Het Nederlandse springteam kon in de tweede manche niet de leidende positie vasthouden en eindigde als vijfde in de landenwedstrijd van Sopot. Willem Greve, Bart Bles, Doron Kuipers en Kevin Jochems noteerden allen een fout in de tweede manche en daarmee kwam Team-NL op een score van 12 strafpunten. Na een barrage snoepten de Belgen de overwinning weg voor de Ieren.

Greve (Zypria S), Bles (Israel vd Dennehoeve) en Kuipers (Charley) hielden in de eerste manche alle drie de lei schoon en Jochems (Cristello) kreeg vier strafpunten toegekend. Met Jochems als streep-resultaat ging Nederland met nul strafpunten de tweede ronde in. In de tweede manche kregen alle vier de heren vier strafpunten aangerekend en eindigde het team met 12 strafpunten op een vijfde plaats achter Frankrijk (8 strafpunten) en Duitsland (10 strafpunten).

Ieren en Belgen als sterkste uit de strijd

De Ieren en Belgen kwamen uiteindelijk als sterksten uit de bus. Het Ierse team kwam uit op vier strafpunten over twee manches en door al drie nul rondes in de tweede manche hoefde de vierde man, Bertram Allen, niet meer te starten. Het voormalige toppaard van Frank Schuttert, Chianti’s Champion (v.Champion du Lys), droeg ook zijn steentje bij aan de teamprestatie. Met ruiter Peter Moloney noteerde Chianti’s Champion vier en nul strafpunten. De Belgen kwamen eveneens uit op vier strafpunten en een barrage moest uitwijzen wie zichzelf de winnaar mocht noemen. Het werd een barrage tussen Paul O’Shea voor Ierland met de KWPN’er Skara Glen’s Machu Picchu (v.Silverstone) en Pieter Devos voor België met de KWPN’er Apart (v.Larino). O’Shea kreeg vier strafpunten in 46,97 en Devos reed foutloos in de barrage in 49,87 seconden en dus viel de FEI Nations Cup van Sopot ten prooi aan België.

Bron: Horses.nl