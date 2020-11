Barrage-trio verdeelt podium in GP Oliva

In de Grand Prix van Oliva duurde het heel lang voordat duidelijk werd dat er een barrage zou komen. Na 59 starts was er nog altijd maar één foutloze combinatie, de Franse Melie Gosa met Alouette d'Eole (v. Mylord Carthago). De basisomloop was lang en lastig en leverde regelmatig tijdfouten op. De 60ste starter, thuisruiter Mariano Martinez Bastida, zorgde dat er een barrage kwam. De Spanjaard won die uiteindelijk door als enige dubbel foutloos te blijven met zijn paard Cleartoon (v. Cartoon).

Vlak voor het eind van de rubriek had ook Kendra Claricia Brinkop uit Duitsland zich met Bellisima ter Wilgen Z (v. Bamako de Muze) nog bij de barrage gevoegd. Gosa reed een balk eraf in de barrage en ook laatste starter Brinkop zag een balk vallen. Zij was bovendien langzamer dan de Francaise en werd derde, Gosa nam de tweede prijs mee naar huis.

Er waren geen Nederlandse deelnemers in Oliva vandaag.

Uitslag

Bron: Horses.nl