Bart Bles en Harrie Smolders schitteren op het podium in Falsterbo

Bart Bles en Harrie Smolders reden vandaag in Zweden de top drie binnen. Bles deed dit in de 1,45m rubriek en Smolders in het 1,50m. In het 1,45m was het een thuisoverwinning voor Malin Baryard-Johnsson en Jessica Springsteen pronkte bovenaan de 1,50m uitslagen.

Baryard-Johnsson zadelde voor het 1,45m H&M Second Chance (v.Carland) en stuurde de merrie rond in 61,99 en was daarmee haar concurrenten te snel af. Edward Levy moest in de Zweedse zijn meerdere erkennen. De 25-jarige Fransman noteerde met Divine de la Roque (v.For Hero) een tijd van 62,55 en werd tweede. Bart Bles en Gran Canyon van HD (v.Cartani) maakten de top drie compleet. Bles finishte in 63,07 en pakte de derde prijs.

Smolders

Ook de 1,50m kwalificatie voor de Longines Grand Prix was een direct op tijd en daarin kwam Springsteen als beste uit de bus. De Amerikaanse zette met haar Volage du Val Henry (v.Quidam de Revel) een tijd neer van 67,69 seconden en greep de winst. Beat Mandli en Vic des Cerisiers (v.Olympic d’Anguerny) kwamen net tekort voor de winst. Mandli kwam binnen in 68,75 seconden en moest achter Springsteen aansluiten. Smolders snelde naar de derde plaats in de rubriek. Onze landgenoot kwam met Monaco (v.Cassini II) door de finish in 69,59 en maakte het podium compleet.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl