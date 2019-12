Bart Bles met Israel van de Dennehoeve in Olympisch Kader

In het nieuwe overzicht per 1 december van de nationale kaders van de verschillende disciplines zijn weinig verschuivingen. De opvallendste is de promotie van Bart Bles met zijn Israel van de Dennehoeve (Thunder van de Zuuthoeve x Darco) van het B- naar het Olympische kader. Het paar was onder meer lid van het Nederlands springteam in de Nations Cup finale in Barcelona.

Bart Bles had met elfjarige BWP-merrie Israel van de Dennehoeve een sterk seizoen. Vorig jaar augustus had Bles de teugels van de merrie overgenomen van Niels Bruynseels en presteerde direct goed met de dochter van Thunder van de Zuuthoeve. Het afgelopen jaar reed de ruiter uit Babberich zich in de kijker door de goede resultaten op de Global Champions Tour. Meerdere malen nodigde bondscoach Rob Ehrens het paar uit voor landenwedstrijden.

Dit jaar won Bart Bles met Israel de Grote Prijs van Zuidbroek, was er een zevende plaats in de wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam, zevende in de GP van Falsterbo en zevende in de wereldbekerwedstrijd in Lyon.

Bekijk hier het actuele overzicht van de nationale kaders.

Bron Horses.nl