Bart Bles naar vijfde plaats in 1m50 Praag

In de 1m50 rubriek met barrage ging de winst naar de Ier Michael Duffy met Zilton SL Z (v. Zirocco Blue VDL). Duffy bleef de Nieuwzeelander Bruce Goodin 4/100 voor in de barrage. Goodin werd tweede met KWPN-ruin Backatorps Danny V (v. Quasimodo Z). Pius Schwizer uit Zwitserland pakte de derde plek met Cortney Cox (v. Carlo).

Voor Bart Bles was er met Kriskras DV (v. Cooper Vd Heffinck) een mooie vijfde plaats in het eindklassement. De Nederlander bleef dubbel foutloos. Van de 70 combinaties bereikten er 12 de barrage, daarvan was Bles de enige Nederlander. Onder meer Jur Vrieling en Jeroen Dubbeldam moesten balken en/of tijdfouten incasseren.

Uitslag

Bron: Horses.nl