Bart Clarys met Zirocco Blue-nakomeling naar winst in Lier

In het Azelhof in Lier startte de slotdag van het internationale concours vanmorgen op de Flandria Arena met een 1.40m rubriek in 2 fasen. Bart Clarys reed de Zirocco Blue VDL-nakomeling Geste Van De Vihta (mv. Quite Easy) naar de overwinning. Clarys stopte in de 2de fase de klok op 23.54 seconden. Ruben Romp en Jeroen Dubbeldam plaatste zich in de top 5.

De Ier Conor Drain was degene die het dichtst in de buurt wist te komen van Clarys. Hij had de 10-jarige Forever (C-Ingmar) gezadeld, maar kwam met zijn tijd van 24.63 seconden toch ruim een seconde tekort om Clarys van de overwinning te houden. Ruben Romp vergezelde beide ruiters op het podium met een derde plaats. Hij stuurde de achtjarige Hiek’n (Falaise de Muze x Matterhorn) naar de meet in 24.92 seconden. Jeroen Dubbeldam en de negenjarige Kennedy Z (Kashmir van Schuttershof x Drosselklang II) eindigde in de top 5 in een tijd van 25.45 seconden.

Uitslag

Bron: Horsesnl