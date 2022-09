Bart Lips pakt rankingpunten in 1,50m Canteleu

Op Hurricane D.D. (v. Falaise de Muze) verzamelde Bart Lips punten voor de FEI wereldranglijst. In Canteleu werd de combinatie gisteren zesde in de 1,50m hoofdrubriek. De fransen domineerden de rubriek met Alex van Coolen als winnaar met de Franse hengst Done'Di Amore (v. L'Arc de Triomphe).

Negen combinaties hadden zich geplaatst voor de barrage van de 1,50m-rubriek. Alex van Coolen zette de winnende tijd van 39,15 seconden op het score bord met negenjarige SF goedgekeurde hengst Done’Di Amore. Ook Marc Dilasser wist onder de 40 seconden binnen te komen. Dilasser was een tiende langzamer met E2K Abricot Ennemmelle (v. Quaprice Bois Margot) en werd tweede in 39,25 seconden. De derde plaats was voor Felicie Bertrand met Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) in 40,91 seconden.

Bart Lips kreeg direct op de eerste hindernis van de barrage een fout met tienjarige KWPN’er Hurricane D.D. Met vier strafpunten in 42,33 seconden werd hij zesde en was de snelste vierfouter.

