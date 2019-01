Baryard-Johnsson blijft mannen de baas in de RAI, van der Vleuten op vijf

Malin Baryard-Johnsson zegevierde zojuist in de 1,45m rubriek op Jumping Amsterdam. De Zweedse was haar zes mannelijke collega's te snel af in de barrage en greep de overwinning. Eric van der Vleuten was de beste Nederlander op plaats vijf.

Als eerste starter zette Dayro Arroyave een tijd neer om zijn concurrenten uit de tent te lokken. Arroyave kreeg in de ring een voetje van zijn groom om op Handy van HD (v.Tinka’s Boy) te stappen. De Colombiaan reed foutloos en zette een snelle tijd van 29,79 neer.

Plaatsen drie tot zes

Pieter Devos en Flash (v.Numero Uno) doken als tweede starter onder de tijd van Arroyave, maar een fout gooide roet in het eten, en het duo eindigde zesde. Eric van der Vleuten reed met Snoes (v.Clarimo) een strakke foutloze ronde en hen tijd van 31,31 werd beloond met een vijfde plaats. Niels Bruynseels en Utamaro D Ecaussines (v.Diamant de Semilly) klokten 29,61 en eindigden uiteindelijk als derde net voor Arroyave.

Girlpower

Na Bruynseels kwam Malin Baryard-Johnsson de ring binnen gereden. De amazone reed met de van nature zeer snelle en vechtlustige Carland-dochter H&M Second Chance super snel rond in 28,34 en gaf de mannen het nakijken. De winnaar van de Grote Prijs van gisteren, Simon Delestre, kwam met Uccello de Will (v.Marlou des Etisses) nog dicht in de buurt en werd met zijn 28,94 tweede.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl