Bas Moerings en Kwik Tweet winnen opnieuw in Riesenbeck

Bas Moerings en zijn zevenjarige KWPN-merrie Kwik Tweet (v. For Pleasure) zijn in blakende vorm in de Youngster Tour in Riesenbeck. Vanmorgen boekte het paar hun derde overwinning. Als enige dook Moerings met de merrie onder de 27 seconden in het Twee Fasen parcours voor zes- en zevenjarige springpaarden.

Kwik Tweet is een fokproduct van de familie Moerings zelf. Vorig jaar werd de dochter van For Pleasure onder Bas Moerings de nationale kampioene bij de zesjarigen. Moerings zei toen: “Ze is echt een slim en modern springpaard”. In de drie rondjes in de Youngster Tour in Riesenbeck liet Kwik Tweet dat weer zien met drie eerste plaatsen en drie keer over zonder hindernisfouten.

Merries in de top

Moerings klokte vanmorgen 26,73 seconden in de tweede fase en bleef daarmee Christina Gierlich op de Kannan-dochter Cantuccini 17 een bijna halve seconde voor. Hannes Ahlmann werd derde met opnieuw een merrie, Tokyo 4 (v. Toulon).

Joppen en Kuster vijfde en zesde

Loewie Joppen met Pallieter Vd N.Ranch (v. Cornet Obolensky) en Lars Kuster met de KWPN’er Kingston (v. I’m Special de Muze) werden met snelle nulrondjes vijfde en zesde.

