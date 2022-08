Bas Moerings is Jurgen Stenfert te snel af in 2* Small Tour Houten

De eerste rubriek van vandaag in Houten was een 2* 1,35m Tabel A. Voor de break hadden Bas Moerings en Jurgen Stenfert de wedstrijd al beslist. Moerings reed de KWPN-merrie Kwik Tweet (v. For Pleasure) bijna 0,4 seconde sneller rond dan Stenfert en Heaven of Romance (v. Andiamo Z). Ook na de pauze kwam er geen combinatie meer in de buurt van die twee.

Jurgen Stenfert was de eerste die onder de 60 seconden dook. Hij stuurde de merrie Heaven of Romance rond in 59,92 seconden en nam de leiding over van Hannes Ahlmann die in de rit ervoor 62,01 op de klokken had gezet met Diara 29 (v. Diacontinus).

Tien combinaties later wist Bas Moerings met het eigen fokprodukt Kwik Tweet nog 0,38 seconden van Stenferts tijd af te snoepen. Moerings pakte zo de zege in een tijd van 59,54 seconden. Ahlmann werd uiteindelijk derde.

