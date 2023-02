Bas Moerings snelt met Jesther naar zege in 1,50m Neumünster

De hoofdprijs in de belangrijkste springrubriek in Neumünster kwam gisteravond in handen van Bas Moerings en de thuisgefokte Jesther (Cardento x Guidam). Moerings moest de tijd zetten in de barrage van de 1,50m-proef en hij deed dat met verve. Lars Bak Andersen kwam nog dichtbij en werd met Doolys (Cannavaros x Lantaan) tweede op ruim twee tiende. Jur Vrieling was met El Rocco (Zirocco Blue VDL x Ircolando) de snelste vierfouter en werd zesde.