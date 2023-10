Bas Moerings tweede in GP Lier

De Grote Prijs over 1,45 op de Azelhof in Lier, is zondagmiddag gewonnen door Annabel Shields met Creevagh Carisma (v. Camiro de Haar Z). De Britse was ruim een halve seconde sneller in de barrage dan Bas Moerings en de thuis gefokte Kivinia (v. I'm Special de Muze). De Duitse Paweena Wernke tekende met Nashville HR (v. Nintender) voor plaats drie.