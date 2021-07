Bas van der Aa en Keniki bovenaan bij zesjarige springpaarden

In Kronenberg werden vanmiddag een paar rubrieken voor jonge springpaarden verreden. De zesjarige KWPN-merrie Keniki (v. Namelus R) won onder het zadel van Bas van der Aa. De merrie - gefokt door H. Kloosterman - was bijna een seconde sneller in de tweede fase dan Pokerface GV (v. Dieu Merci van T&L) van de Duitser Alexander Kumps.

Kaboom (v. Corporal VDL) werd in deze rubriek vierde met Kessy van Berlo.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarige paarden was de winst voor de Deense Tina Lund en Hbr Even Flow (v. Kannan). Tweede werd de AES-ruin Cor (v. Caretino Gold) onder het zadel van Siebe Kramer. Niels Kersten was derde met Thuur Z (v. Tyson).

Bron: Horses.nl