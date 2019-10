Bas van der Aa heer en meester in 1.35m RWC op NI Salland

Bas van der Aa won vanavond op NI Salland de 1.35m Roelofsen Horsetrucks Winter Classics rubriek met barrage. De startlijst van de proef was goed gevuld; maar liefst 86 combinaties verschenen aan de start en 26 daarvan bereikten de barrage. De Albergenaar was uiteindelijk in de 26-koppige barrage iedereen de baas en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. Van der Aa hield na de spannende barrage Angelique Hoorn en Vasco Campana achter zich.

Als vierde starter in de barrage wist Angelique Hoorn dat ze het gaspedaal met Ginette (v.Spartacus TN) in moest trappen en dat deed de amazone ook. Een tijd van 38.44 was het resultaat en daar beten veel van Hoorn’s collega’s zich op stuk.

Razendsnelle van der Aa

Tot Bas van der Aa aan de start verscheen. De ruiter stuurde zijn Homemade Danga SW (v.Eldorado vd Zeshoek) razendsnel rond in 37,65 en stootte Hoorn van haar troon. Lennard de Boer deed een erg goede poging om de winst voor van der Aa weg te snoepen. De Boer klokte weliswaar een snellere tijd, 37.39, maar moest die snelheid bekopen met vier strafpunten en zakte terug in het klassement.

Campana, van Geel en Been

Vasco Campana en Lezaro AJ (v.Lord Pezi) maakten de top drie compleet van het 1.35m. De Italiaanse-Nederlander deed er 38.76 seconden over en mocht als derde opstellen in de prijsuitreiking. Daan van Geel finishte met Fernando (v.Ukato) in een tijd van 38.95 seconden en eindigde als vierde voor Remco Been. Been kwam met Las Vegas (v.Last Man’s Hope) in 39.28 door de finish en pakte een vijfde prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Persbericht/Horses.nl