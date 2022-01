Bas van der Aa snelt naar overwinning in 2* Small Tour Exloo

De vrijdag in Exloo begon met een Twee Fasen Speciaal in de 2* Small Tour. Bas van der Aa wist met Shanroe Barney (v. Dallas) aan het eind van de proef broer en zus Thijssen te kloppen. De Tukker was ruim anderhalve seconde sneller dan Mel Thijssen met Juice (v. Tyson) en Mans Thijssen op Hawai Balia NL (v. Van Gogh).

52 combinaties begonnen vanmorgen aan het 1,30-1,35m-parcours, 28 ruiters hielden de lei schoon over de beide fasen. Mel en Mans Thijssen hadden al vroeg de eerste en tweede plaats bezet. Mel was de door Stal Thijssen gefokte Juice foutloos in 35,60 seconden. Even later reed broer Mans de door Dinand Noeverman gefokte Hawai Balia NL naar de tweede plek in 35,76 seconden.

Van der Aa zeer snel

Tegen het einde van de rubriek was het Bas van der Aa die de negenjarige Shanroe Barney uit de stal van Conor Drain en Merle Tasche razendsnel rondstuurde in de tweede fase. Hij klokte een eindtijd van 33,97 seconden en pakte zo de overwinning.

Achter Mel en Mans Thijssen eindigde Lisa Broekert met I Am Elrite (v. Harley VDL) op de vierde plaats, gevolgd door Daan van Geel met Just Blue (v. VDL Zirocco Blue).

