Beat Mändli oppermachtig in 3* GP van Tryon

Afgelopen weekend organiseerde het Equestrian Centre van Tryon een CSI3* en de afsluitende 1.50m Coca Cola Grand Prix viel in handen van de Zwitser Beat Mändli. De ruiter was in een 19-koppige barrage de snelste en nam de hoofdprijs van 45.210 dollar in ontvangst. Mario Deslauriers kwam het dichtst bij Mändli in de buurt, maar moest toegeven op de Zwitser. Alex Granato maakte de top drie compleet.

Maar liefst 20 combinaties hielden alle balken in de lepels in het basisparcours en dit beloofde een heuse strijd in de barrage. Uiteindelijk was het Beat Mändli die als beste uit de startblokken kwam en met Vic des Cerisiers (v.Olympic d’Anguerny) de overwinning opeiste. Zijn tijd van 33.02 bleek onverslaanbaar.

Mario Deslauriers kwam er dicht in de buurt met Amsterdam 27 (v.Catoki). Het duo zette een tijd neer van 33.64 en dit was goed voor de tweede prijs. Alex Granato en Carlchen W (v.Chacco Blue) deden er 34.06 seconden over en werden hiermee derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl