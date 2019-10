Beau Schuttelaar toont vorm en zegeviert in Small Grand Prix Vilamoura

De warmte in het Portugese Vilamoura doet Beau Schuttelaar goed. De zeventienjarige amazone van Stal Thijssen reed zich al een aantal keren in de prijzen en met gisteren als kers op de taart de zege in de kleine Grand Prix. Schuttelaar stuurde de Singulord Joter-zoon Caretino overtuigend naar de winst en wist ook nog met Falou (v. Arthos R) zesde te worden.

In de kleine Grand Prix over 1,40m haalden dertien combinaties de barrage, Beau Schuttelaar plaatste zich met Caretino en Falou. Haar werkgever en trainer Leon Thijssen haalde met For President (v. Numero Uno) de barrage net niet door een tijdfout.

Ook in de barrage bleef Schuttelaar met beide paarden foutloos. Met Falou finishte ze in 40,87 seconden. Met Caretino deed ze er nog een schep boven op en snelde in de winnende tijd van 37,14 seconden over de meet.

Achter haar werd Harry Marshall op bijna een seconde tweede met Kingdom Come (v. Kingdom). De derde lek ging naar de Zweed Jacob Hellström op Jus d’Orange Van’T Bisthof (v. Chopin van het Moleneind).

Bron Horses.nl