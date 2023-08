Beckmann wint hoofdrubriek Pinneberg

De hoofdrubriek van de donderdag op het concours bij Hof Waterkant, in Pinneberg Duitsland, was voor Johanna Beckmann met Cheenook 8 (v. Carell). De tweede plaats was voor de Zweedse ruiter Douglas Lindelöw, die met Cheldon (v. Chacco-Blue) een halve seconde achter de Duitse binnenkwam. Andre Thieme werd derde met zijn kampioenspaard DSP Chakaria (v. Chap).