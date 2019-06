Been en Geerink op het podium in het Tsjechische Olomouc

Remco Been en Sander Geerink hebben dit weekend gekozen naar het Tsjechische Olomouc af te reizen en beginnen goed aan het weekend. In de 1,40m Gold Tour was Been goed voor een podiumplaats en in de 1,50m Diamond Tour was het Geerink die het podium besteeg.

In de 1,40m direct-op-tijd rubriek moest Been twee Italianen met KWPN’ers voor zich dulden. Roberto Turchetto schreef de proef op zijn naam met de KWPN’er Adare (v.Royal Bravour), het fokproduct van G. Wolbersen, in een tijd van 62,72. Francesca Arioldi noteerde met haar KWPN’er Loro Piana Celtic (v.Montender), gefokt door H.J. Luijerink uit Tubbergen, een tijd van 64,47 en pakte daarmee de tweede prijs. Remco en Holland vd Bisschop (v.Heartbreaker) eindigden met 64,73 op een mooie derde plaats. Ook tekende de Nederlander met Balou vh Molenhof Z (v.Berlin) nog voor een zevende plaats in de rubriek.

1,50m Diamond Tour

Sander Geerink verscheen met Unfinity Bois Margot (v.L’Arc de Triomphe) aan de start in het hoofdnummer gisteravond. Ook Geerink moest twee concurrenten voorlaten in de prijsuitreiking. De Duitser Simon Widmann klokte met Domburg vd Rechri (v.Heartbreaker) een tijd van 70,58 en greep de overwinning. Sara Vingralkova en Kas-Sini DC (v.Cassini I) kwamen binnen in 72,60 en mochten als tweede opstellen in de proef. Geerink finishte in een tijd van 73,03 en maakte de top drie compleet.

