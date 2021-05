Been, Knoester en Mulder kleuren in Exloo podium oranje

Het hoofdnummer gisteren in Exloo werd een Oranje feestje. Remco Been pakte in de 1.45m Big Tour de zege op Balou van het Molenhof Z (v. Berlin). Op ruim een halve seconde volgde Glenn Knoester met de AES goedgekeurde hengst Irish Coffee PR (v. Emerald). Pim Mulder maakte het feest compleet met zijn derde plaats op Captain Z (v. Calvino Z).

Bijna 60 ruiters gingen van start in de 2* Big Tour, een Twee Fasen Speciaal over 1.40m-1.45m. Met startnummer vier zette Remco Been direct een zeer scherpe tijd neer in de tweede fase. Hij loodste de Zangersheide merrie Balou vh Molenhof Z foutloos rond in 33,12 seconden, een tijd waar niemand meer aan kwam.

Knoester op 0,6 seconden

Voor de sleeppauze kwam Pim Mulder in de buurt van de tijd van Been. Met Captain Z bleef Mulder steken op 34,22 seconden wat hem uiteindelijk de derde plaats zou opleveren. Want na de break was het Glenn Knoester die met de AES hengst Irish Coffee PR de tijd van Been benaderde. Knoester zette met de hengst 33,77 seconden op de klokken en werd tweede.

Top vijf

De top vijf werd volgemaakt de Karim Elzoghby en Hylke de Jong. Elzoghby klokte een tijd van 34,28 seconden met de KWPN’er Gallos (v. Spartacus TN). De Jong reed de vijfde tijd (34,52 seconden) met de VDL Zirocco Blue-zoon Headline.

Medium Tour

In de Medium Tour, Tabel A direct op tijd over 1.35m-1.40m, pakte Karim Elzoghby de overwinning met F-Narcist (v. Napels). Hij klokte een tijd van 58,80 seconden. Op Hollywood VK (v. Berlin) werd Doron Kuipers tweede in 61,39 seconden. De derde plek ging naar Iris Michels met de Verdi TN-dochter Flora in 64,91 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl