Beerbaum zegt WB Leizig af wegens vorm influenza op stal

De Duitse topruiter Ludger Beerbaum heeft zijn deelname aan de wereldbekerkwalificatie in Leipzig deze week afgezegd. Op zijn springstal is een vorm van influenza geconstateerd. Ook de nummer één van de FEI wereldranglijst, Martin Fuchs, is niet op Partner Pferd aanwezig.

Cheforganisator Volker Wulff van Partner Pferd Leizig meldde aan MDR dat Ludger Beerbaum voor het concours heeft afgezegd: “Bij zijn paarden is een vorm van influenza uitgebroken, hij komt wel naar Leipzig, maar dan zonder zijn paarden.”

Ook Martin Fuchs heeft kort voor aanvang van de wedstrijd zich afgemeld bij de organisatie. De nummer één van de wereld heeft voor zijn toppaard Clooney een rustperiode ingelast en een van zijn andere paarden voor Leizig heeft een blessure opgelopen.

Wel aanwezig is voor Nederland Maikel van der Vleuten. Hij staat op de twaalfde plaats in het klassement om de wereldbeker. Hij heeft Beauville Z (v. Bustique) bij zich waarmee hij de punten binnenhaalde met een zege in La Coruna en een vijfde plaats in Madrid.

Ook klassementsleider Steve Guerdat is naar Leipzig gereisd, met zijn zege in Basel nam de Zwitser afgelopen weekend de koppositie over van Pieter Devos. Guerdat zal onder meer Victorio Des Frotards (v. Barbarian) rijden, het paard waarmee hij in Basel won.

Bron Spring-reiter.de/MDR