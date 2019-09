Beezie Madden: ‘Darry Lou is een feest om te rijden!’

Beezie Madden won gisteravond met de 11-jarige KWPN-gefokte hengst Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve) de 'moeilijkste wedstrijd ter wereld': Spruce Meadows. Na twee loodzware omlopen waren de Amerikaanse en haar blonde talent de enigen die op nul fouten stonden. Darry Lou werd gefokt door Roelof Bril uit Westendorp.

In juni won de combinatie ook al de hoofdrubriek over 1m60 in het Canadese Calgary, maar afgelopen weekend stond de ‘echte’ Spruce Meadows GP, onderdeel van de Rolex Grand Slam, op het programma. Met hindernissen die hoger staan dan 1m60, een wat glooiend terrein en moeilijke technische vragen is het een legendarisch concours.

‘Hier kan alles gebeuren’

“Hij voelde echt precies goed vandaag” vertelt Madden na afloop van de wedstrijd. “Er kan hier veel gebeuren, beide rondes waren ontzettend lastig. Je hoopt altijd dat het goed gaat, maar het is echt moeilijk springen hier. Darry Lou is een feest om te rijden, als er iets mis gaat is dat helemaal mijn fout. Hij heeft een fantastische galop en sprong en een superkarakter, hij is erg voorzichtig”.

“Dit jaar heeft hij zoveel gewonnen, dat het wel klopt om het met deze winst te bekronen” gaat Madden verder. “Iedereen droomt ervan om deze wedstrijd te winnen, niet alleen vanwege het fantastische prijzengeld, maar ook vanwege de prestige.” Madden won de wedstrijd ook al in 2005.

Grand Slam?

Beezie Madden is nu de eerste amazone die in de race is voor de Rolex Grand Slam. Dat is een bonus van 1 miljoen euro voor de ruiter die het lukt om drie van de vier deelnemende GP’s binnen 12 maanden te winnen. Na Spruce Meadows zijn dat het CHI in Genève, de GP van Indoor Brabant (Dutch Masters) en de GP van Aken. Kent Farrington is momenteel ook in de race, hij won in juli in Aken met Gazelle (v. Kashmir v Schuttershof), maar kwam op Spruce Meadows niet verder dan de eerste ronde.

Bron: Chronicle of the horse / Horses.nl