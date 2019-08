Beezie Madden en Breitling LS winnen openingswedstrijd Pan Am Games

Voor de springruiters begon gisteren de Pan Am Games in Lima. In het eerste onderdeel, het jachtspringen, pakte Beezie Madden de zege met de hengst Breitling LS (Quintero x Acord II). De tweede plek ging naar Patricio Pasquel uit Mexico met Babel (Billy du Lys x High Flyer) op een halve seconde achterstand. Maddens landgenoot Alex Granato begint de Games op de derde plaats met Carlchen W (Chacco-Blue x Continue).