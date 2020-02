Beezie Madden en Georgina Bloomberg winnen op openingsdag week 7 WEF

Beezie Madden pakte op Jiva (v. Concorde) de 1,45m rubriek op de eerste dag van week zeven van Winter Equestrian Festival in Wellington. Na en spannende strijd bleef de Amerikaanse Jordan Coyle en Kristen Vanderveen nipt voor. Coyle en Vanderveen reden dezelfde tijd. In de 1,40m rubriek was Georgina Bloomberg de snelste in de tweede fase met haar nieuwe aanwinst Balotelli 5 (v. Balou du Rouet).

De elfjarige Concorde-dochter Jiva was voor het eerst weer mee op concours. De BWP-merrie had rust gehad sinds november. Onder Beezie Madden toonde Jiva de juiste vorm en snelde in 46,52 seconden over de finish van het Twee Fasen parcours over 1,45m. Het bleek de winnende tijd, want ook na de break bleef kwam daar niemand meer aan.

Coyle en Vanderveen samen tweede

Jordan Coyle en Kristen Vanderveen kwamen aan het einde van de rubriek wel heel dicht in de buurt. De Ier klokte met Centriko Volo (v. Centadel) 46,81 seconden en even later stuurde Vanderveen haar Padinus-dochter Bull Run’s Divine Fortune in exact de zelfde tijd rond.

Jiva weer terug na rust

“Het voelde fantastisch”, zei Madden die de week 7 opende met een zege. “Het was de eerste keer dat Jiva weer een wedstrijd liep [dit seizoen].” De merrie liep haar laatste concours begin november in Toronto. Maar ook Madden’s tweede paard in de proef, de KWPN-hengst Breitling LS (v. Quintero), was goed opdreef. Met hem werd de Amerikaanse tiende.

Bloomberg wint met nieuwe troef

In de 5* 1,40m-proef won Georgina Bloomberg met haar nieuwe paard Balotelli 5. De tienjarige zoon van Balou du Rouet werd gereden door de Duitse Julia Plate. “Ik moet hem nog leren kennen, dus ik ging niet erg snel”, vertelde Bloomberg na afloop. “Toch probeerde ik wel een paar keer de wendingen binnendoor te rijden. Hij is van nature een snel paard en hij heeft veel talent.”

Stephex amazone Andersson tweede

Ondanks dat Bloomberg volgens eigen zeggen het rustig aan deed, won ze de proef in 34,58 seconden en bleef hiermee Petronella Andersson en Cassini Bay (v. Cassini I) een dikke seconde voor. Catherine Tyree werd derde met BEC Lorenzo (v. Livello) in een tijd van 36,69 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron persbericht WEF Wellington