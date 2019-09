Beezie Madden overtuigt met Darry Lou in 1,60m op Spruce Meadows

De 1,60m hoofdrubriek van de donderdag op de Spruce Meadows Masters in Calgary werd een prooi voor Beezie Madden en de KWPN-hengst Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve). In de zes man sterke barrage was de Amerikaanse de snelst foutloze. Voor Nederland kwam alleen Doron Kuipers met Empire (v. Chacco-Blue) in de ring. Kuipers kreeg een balk maar met een snelle ronde werd hij toch nog tiende.

Leopoldo Palacious had weer een pittige proef gebouwd met onder meer een technisch moeilijke driesprong en dubbel sprong. Uiteindelijk begonnen zes combinaties aan de barrage. Beezie Madden was met Darry Lou de voorlaatste in de barrage. De ruiters voor haar hadden allemaal een fout gemaakt, Kevin Staut zelfs 20 met Calevo 2 (v. Casall). Madden stuurde het fokproduct van Roelof Bril in een vlotte ronde in 42,81 seconden foutloos rond.

Alleen Max Kühner moest toen nog rijden met Alfa Jordan (v. Air Jordan). De Oostenrijker bleef nul maar kon de tijd van Madden niet verbeteren. Hij bleef steken op 44,95 seconden, goed voor de tweede plek.

De volgprijzen waren voor Martin Fuchs met Silver Shine (v. Califax ), Daniel Bluman met Ladriano Z (v. Lawito) en Mario Deslauriers op Bardolina 2 (v. Clarimo), allen met vier strafpunten. Kevin Staut werd zesde met 20 strafpunten.

Doron Kuipers had met Empire een springfout opgelopen in het basisparcours, maar met een vlotte ronde werd hij toch nog tiende.

Bron persbericht Spuce Meadows