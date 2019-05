Beezie Madden stuurt wereldkampioen Garant naar eerste Grand Prix-zege

De Amerikaanse Olympische amazone Beezie Madden reed gisteren wereldkampioen Garant naar een overtuigende zege in de 2* Grand Prix in North Salem. Het was voor de achtjarige zoon van Warrant, die onder Willem Greve de WK-titel in Lanaken binnenhaalde, de eerste overwinning in een Grote Prijs. "Hij is een paard waar we grote verwachtingen van hebben", zei Madden na afloop.

Onder Willem Greve werd Garant (Warrant x Verdi TN) wereldkampioen bij de vijfjarigen in Lanaken. Een jaar later kocht Beezie Madden het fokproduct van de gebroeders Bosch uit Luttenberg. De Amerikaanse amazone is rustig bezig met de opbouw van het paard en gisteren liep hij zijn eerste Grand Prix. Voor haar eigen New Yorkse publiek sloot Beezie Madden het debuut met het paard winnend af.

‘Later in seizoen nog een paar kleine GP’s’

Madden: “Hij heeft een paar ranking-proeven gelopen, maar nog nooit een Grand Prix, ik was dus erg blij met hem. We willen hem gedurende de zomer meer 1,50m-rubrieken laten springen, we hebben later in het seizoen nog een paar kleine Grand Prix-wedstrijden met hem gepland.”

Mändli op bijna twee seconden

In Old Salem stuurde Madden Garant in 33,84 seconden naar de zege. Achter het paar werd Beat Mändli tweede met Simba (v. Toulon) in 35,46 seconden. Ilan Bluman pakte de derde plaats Eax Run Run LS (v. Casall) en bleef Daniel Bluman op de KWPN’er Entano (v. Namelus R) twee tiende voor.

Van Asten zevende

Matthijs van Asten reed zich ook in de prijzen. Hij was de snelste vierfouter met de Berlin-zoon Yagudin en werd zevende. Op de achtste plaats kwam Lilie Keenan met Fasther die ze sinds januari in handen heeft. De negenjarige zoon van Vigo D’Arsouilles liep succesvol onder Bas Moerings. Zo was Moerings met het eigen fokproduct onder meer zesde in de 3* Grand Prix van Lier.

Bron persbericht/Horses.nl