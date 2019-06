Beladen overwinning voor Lamaze in 1,60m GP Spruce Meadows

Gisteravond schreef Eric Lamaze de 1,60m Grand Prix powered by Rolex in Spruce Meadows op zijn naam. Een beladen en betekenisvolle overwinning was het wel, aangezien Lamaze pas geleden bekend maakte dat de ruiter al anderhalf jaar strijdt tegen een hersentumor. "Toen ik vanochtend opstond, dacht ik niet dat dit mogelijk was," reageerde de 51-jarige ruiter geëmotioneerd.

In de zevenkoppige barrage pakte Lamaze met Chacco Kid (v.Chacco-Blue) als vijfde starter de leiding over. De Canadees reed een foutloze ronde en klokte een tijd van 46,25. Met Beezie Madden en Steve Guardat nog te gaan, bleef het spannend tot op het laatst voor de Canadees. Madden dook met Coach (v.Con Air) onder de tijd van Lamaze. De Amerikaanse finishte in 44,62, maar een fout gooide roet in het eten en Beezie viel terug naar een vierde plaats.

Guerdat of Lamaze

Als laatste starter had Guerdat, een van de beste vrienden van Eric, alle kaarten in handen om de overwinning weg te snoepen voor de ruiter. Met Albfuehren’s Bianca (v.Balou du Rouet) hield de Zwitser de nul op het scorebord, maar kwam met 46,96 seconde net tekort. Guerdat mocht in de prijsuitreiking opstellen achter Lamaze, die in 2010 voor het laatst de National GP van Spruce Meadows won met de legendarische Hickstead (v.Hamlet). “Dit is een voortdurende strijd voor mij en vandaag was een geschenk. De laatste keer dat ik hier won was met de grote Hickstead. Hij waakte hier vandaag over mij.” De Ier Conor Swail maakte met Koss van Heiste (v.Adorado) het podium compleet na een foutloze ronde in 47,20.

Blijven vechten

Lamaze is hoe dan ook duidelijk in wat de ruiter wil: “Ik wil blijven rijden en ik blijf elke dag vechten om dat te kunnen doen. Een paard is de beste therapie die men kan hebben.” Lamaze krijgt steun uit vele hoeken, zo ook van zijn kameraad Steve Guerdat, zijn klanten en eigenaren. “Met veel steun blijf je vechten en dan komen dromen uit. Hier winnen is dan de kers op de taart,” besloot Lamaze.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: WOS/Horses.nl