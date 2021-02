Belgen oppermachtig in GP Sunshine Tour, KWPN’er Grupo Prom Diego tweede

In de Grote Prijs van Vejer de la Frontera waren de Belgen een maatje te groot voor de rest van het deelnemersveld. Gudrun Patteet was de grote winnares en ging er met de hoofdprijs vandoor. De Belg Jérôme Guery stuurde de KWPN'er Grupo Prom Diego (v.Verdi TN) naar de tweede plaats en zijn landgenoot Wilm Vermeir pakte de vierde stek. Enkel Douglas Lindelöw had een antwoord op het Belgische geweld en nestelde zich op plek vier.

In de 4* Grand Prix van de Sunshine Tour verschenen 59 combinatie aan de start en mochten negen combinatie terugkomen in de barrage. De Belgische amazone Gudrun Patteet was met Sea Coast Kashmira Z (v.Kashmir van ’t Schuttershof) oppermachtig. Het duo reed een zeer snelle barrag en geen enkele concullega kon onder de tijd van 36.06 duiken. Patteet won en mocht daardoor 23.725 euro laten storten op haar bankrekening.

Top van het klassement

Jérôme Guery was niet van plan om zijn landgenote zonder slag of stoot te laten winnen. Met de Verdi TN-zoon Grupo Prom Diego deed de Belg een goede poging, maar kwam tekort om Patteet van haar troon te stoten. Een tijd van 36.55 seconden betekende voor Guery een tweede plaats. Douglas Lindelöw maakte de top drie compleet. De Zweed nestelde zich tussen de Belgen op plek drie met Casquo Blue (v.Chacco-Blue) door een goede barrage rit.

Een NRPS’er en een KWPN’er

De Belg Wilm Vermeir en DM Jacqmotte (v.Toulon) mochten als vierde opstellen. Het koppel had 38.70 seconden nodig voor de barrage en eindigde achter Lindelöw. Op plek vijf eindigde de in Nederland gevestigde Karim El Zoghby met de NRPS’er Zandigo (v.Zento). De Ier Alexander Butler reed het toppaard van Aniek Poels, Athene (v. Berlin), naar een zesde plek in de Grote Prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl