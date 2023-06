Belgen zijn Nederlanders te snel af in 1.30m DHL Prize

De vrijdag van het CHIO Rotterdam begon met de 2* DHL Prize, een Twee Fasen Special over 1.30m. Twee Belgen waren twee Nederlanders te snel af. Jordy van Massenhove won de proef op Kaline de Fremis (v. Tangelo vd Zuuthoeve). Hij was nog geen tel sneller dan zijn landgenoot Robin van Thillo op P - Jewel's Promise (v. Baltic VDL ). Hilde Feenstra en Niels Bulthuis werden derde en vierde.

Jordy van Massenhove had als derde starter meteen het heft in handen genomen. Hij stuurde de zevenjarige sBs-merrie Kaline de Fremis in de tweede fase in 34,51 seconden rond. Die tijd bleek voor de andere ruiters niet meer te verbeteren.

Hilde Veenstra kwam als eerste in de buurt van de Belgische ruiter. Ze dook met Daniella (v. Vaillant) onder de 35 seconden en klokte 34,93 seconden. De amazone liet Niels Bulthuis ruim achter zich die op dat moment met VDL Groep Kiara (v. Clearway) een tijd van 37,05 seconden had gereden en tweede stond achter Van Massenhove.

Als voorlaatste kwam Robin van Thillo in de ring. Hij de een bijna geslaagde poging om zijn landgenoot van de eerste plaats te stoten. Met de Baltic VDL-dochter P – Jewel’s Promise, haar grootmoeder is de beroemde Classic Touch, finishte hij in 34,79 seconden en met nog geen 0,3 seconden achterstand moest hij met de tweede plaats genoegen nemen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl