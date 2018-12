Belgisch kampioen Dominique Hendrickx wint ook indoorkampioenschap

In september werd in Lanaken Dominique Hendrickx gekroond tot Belgisch kampioen springen. Gisteren herhaalde hij het kunststukje door overtuigend de Indoortitel in de wacht te slepen. Als laatste in de barrage versloeg Hendrickx onder meer regerend Indoorkampioen Pieter Devos. Niels Bruynseels won het zilver net voor Gilles Dunon.

In het basisparcours over 1,45m bleven zeven combinaties foutloos. Als eerste mocht voormalige Belgisch kampioen Gilles Dunon over het verkorte parcours. Met Fou De Toi vd Keihoeve (v. Toulon) zette hij een vlotte foutloze ronde neer in 36,79 seconden.

Springfout kost Devos titel

Daarna liet regerend Indoorkampioen Pieter Devos zien hoe snel het kon. Devos dook met de vice-wereldkampioen bij de jonge springpaarden Flash (v. Numero Uno) ruim drie seconden onder de tijd van Dunon. Maar door een springfout kon Devos zijn titel niet prolongeren.

Hendrickx drie seconden sneller

Het lukte vervolgens Niels Bruynseels wel om foutloos te blijven met Karisto van de Mishagen (v. Nabab de Reve). Op de meet bleek hij zelfs 0,01 seconde sneller te zijn dan Dunon en nam de leiding over. Maar de laatste starter gooide roet in het eten van Bruynseels. Dominique Hendrickx klokte met snelle foutloze ronde op de elfjarige Bacardi Les Hauts (v. Rexar Du Houssoit) een tijd van 33,62 seconden. Met ruim drie seconden verschil pakte Hendrickx zo de titel.

