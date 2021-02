Belgisch onderonsje in 1,50m op Sunshine Tour

Op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera werd vanmorgen begonnen met een 1,50m-rubriek voor ranking punten. De strijd ging tussen twee Belgen. Jérôme Guery trok aan het langste eind met Grupo Prom Milton (v. Mylord Carthago). Hij was ruim een halve seconde sneller dan Dominique Hendrickx die debuteerde met de KWPN hengst Floris TN (v. Quality Time). Jens van Grunsven was de beste Nederlander op de twaalfde plaats.

Vijftien combinaties gingen van start in de barrage van 1,50m-rankingproef. Elf ruiters hielden de lei ook schoon over het verkorte parcours. Er werd op het scherpst van de snede gestreden voor de punten. De strijd ontbrande toen Richard Vogel als eerste onder de 35 seconden dook. Hij reed met de elfjarige Alentejo (v. Nartago) een tijd van 34,60 seconden. goed voor uiteindelijk de derde plaats.

Internationaal debuut

Enkele combinaties later haalde Dominique Hendrickx met Floris TN 0,03 van Vogels tijd af. Hendrickx debuteert met de KWPN hengst in de internationale ring, hij nam onlangs de teugels over van Jamal Rahimov.

Nederlands fokprodukt

Maar direct na Hendrickx nam Jerome Guery de leiding over. De Belg stuurde de Zangersheide hengst Milton Z, gefokt door Freek en Corien Hoogenboom uit Lemelerveld, in 33,92 seconden rond. De hengst was een van de vermiste paarden van de Mexicaanse springruiter Alfredo Hernandez. Toen de paarden weer terecht waren, kreeg Guery Milton onder het zadel.

Van Grunsven fout op laatste sprong

Jens van Grunsven was de voorlaatste in de barrage met de Holsteinse merrie Doma Sue (v. Dollar du Murier). Hij vertrok snel en stevende af op een goede tijd. Helaas kreeg hij op de laatste hindernis een fout en werd twaalfde in 36,01 seconden.

Greve en Highway M TN in barrage

Willem Greve drong met de geweldig springende KWPN-hengst Highway M TN (v. Eldorado Van De Zeshoek) van Team Nijhof ook door tot de barrage. Hierin kreeg hij echter een fout op de tweede sprong en drong daarna ook niet verder aan. Greve eindigde op de dertiende plaats.

Bron Horses.nl