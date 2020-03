Belgische federatie vindt opvolger Philippe Le Jeune in Fabienne Daigneux-Lange

In deze bizarre tijden meldt de KBRSF verheugd dat ze een nieuwe selectieverantwoordelijke voor het 2 en 3* niveau jumping seniors hebben gevonden. Fabienne Daigneux-Lange zal Philippe Le Jeune opvolgen. De amazone nam als atlete op internationaal niveau deel aan verscheidene CSIO en 5* wedstrijden de afgelopen jaren.

Fabienne Daigneux-Lange zal de samenwerking met bondscoach Peter Weinberg aan gaan en wordt verantwoordelijk voor onder meer de selecties van de CSIO wedstrijden van de tweede divisie, 3* en 4*. Zo kan Daigneux-Lange ook combinaties bij Weinberg aan kunnen dragen die de potentie hebben voor het 5* niveau.

Daigneux-Lange behaalde haar beste internationale resultaten met haar merrie Venue D’Fee Des Hazalles (v.President), die ze later aan Eve Jobs doorverkocht. De amazone is reeds sinds 2008 een vaste waarde in de Belgische ploeg. “Nadat Philippe Le Jeune ons heeft doorgegeven dat onze samenwerking zou eindigen, zijn we al redelijk snel bij Fabienne Daigneux-Lange terechtgekomen,” reageerde Wendy Laeremans. “Na een gesprek met de topsportcel van KBRSF werd duidelijk dat ze de juiste visie en kennis had. De meeste atleten en omkadering zijn geen onbekende voor haar wat de contacten zal vergemakkelijken.”

Van alle markten thuis

Fabienne Daigneux-Lange begon reeds op zeer jonge leeftijd met paardrijden maar stopte ook enkele keren met de sport om uiteenlopende redenen. Dankzij haar broer begon ze op haar 26e aan een opleiding tot dierenarts en in 1995 studeerde ze af. Haar studies gebruikt Daigneux-Lange vandaag voor een efficiënte omgang en training van haar paarden. Fabienne was eerder ook al chef d’équipe van het Belgische jumping team tijdens de Nations Cup in Bratislava, Slovakije in 2015, waar ze eveneens als ruiter deelnam. Ook in Rabat in 2016 vormde zij de winnende ploeg!

“Ik heb er zoveel zin in”

Enthousiast reageerde Fabienne Daigneux-Lange: “Ik voel dat ik van deze uitdaging zal houden, het is echt iets voor mij, ik heb trouwens altijd al gezegd dat ik ‘op mijn oude dag’ chef d’équipe wilde worden. Ik ben dus in de wolken dat ik het vertrouwen geniet van de Federatie en Peter Weinberg. Mocht ik niet overtuigd zijn van hun steun, was ik niet op deze aanbieding ingegaan.”

Op de vraag of Fabienne zelf nog wil blijven rijden, is ze zeer stellig: “ Jazeker, maar als we met de Belgische ploeg de mogelijkheid hebben om aan een maximum aantal CSIO-wedstrijden deel te nemen, zal ik dit met beide handen grijpen. Dan komt het rijden voor mij op de tweede plaats. Ik weet als geen ander hoe stresserend het is om aan een landenwedstrijd deel te nemen. Dus hoe meer ervaring mijn ruiters kunnen opdoen, hoe meer het in ons voordeel zal spelen.”

‘Per ongeluk’

De amazone weet dat ze heel veel nadruk zal leggen op het creëren van een goede teamspirit binnen de ploeg. “Ik herinner me dat ikzelf eigenlijk per ongeluk, of eerder met een klein gelukje, in het Nations Cups Circuit ben terechtgekomen. Tijdens een wedstrijd in Hasselt zat ik samen met Dirk Demeersman, toen hij een telefoontje kreeg van een ruiter die last minute afhaakte voor de wedstrijd van Gijón ( zonder de druk van de Nations Cup). Ik had de nodige resultaten behaald en kreeg dus de kans om deel uit te maken van het team. Patrik Spits regelde het vervoer van mijn paarden die daags nadien zouden vertrekken, iemand anders zorgde voor een groom. Ik herinner me dat ik in La Baule de verkenning van de piste 5 maal heb gedaan. Een keer met de Chef d’équipe en dan telkens met de andere ruiters van het Belgische team, die me zo goed mogelijk wilden bijstaan. Toen voelde ik dat er een hechte sfeer is tussen de ruiters van het team, ik had het zonder hen niet gekund. Die teamspirit wil ik blijven voelen, ook bij de ploegen die ik zal begeleiden.”

Na de corona crisis

De samenwerking tussen de KBRSF en de nieuwe chef d’equipe zal officieel van start gaan wanneer de corona crisis achter de rug is, maar dat wil niet zeggen dat Daigneux-Lange ondertussen stil zit. Achter de schermen contacteert ze reeds de ruiters die ze onder haar vleugels zal nemen.

