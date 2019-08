Belgische kampioenschap vierjarige springpaarden levert tien kampioenen

In Gesves werd gisteren de eerste finale afgewerkt van het Belgische kampioenschap voor jonge springpaarden. In de barrage van de vierjarigen bleven tien paarden foutloos die allemaal ex aequo als eerste werden geplaatst en de gouden medaille verdienden. Onder de winnaars waren twee nakomelingen van Denzel Van 't Meulenhof. Joris de Brabander fokte twee gouden medaille winnaars.

Op de eerste dag van het kampioenschap kwamen ruim 200 vierjarige paarden aan de start. Voor de finale waren 47 jonge paarden uitgeselecteerd. De barrage moest de beslissing brengen. Tien van de dertien combinaties bleven opnieuw foutloos en werden alle tien tot Belgisch kampioen gehuldigd.

Topfokker Joris den Brabander was succesvol met twee kampioenen. Brent Van Damme reed voor de Belgische fokker Perfect Edition de Muze (Gemini CL xx x Elvis Ter Putte) naar de titel. De merrie komt uit de kloon van Olympisch kampioen Gem Twist en haar derde moeder is Maikel van der Vleutens voormalige Grand Prix-paard VDL Groep Eureka (v. Chin Chin).

Het tweede paard van Den Brabander die het goud omgehangen kreeg, was Palmiro de Muze (Denzel Van ’t Meulenhof x Saygon). Palmyra is de moeder van de hengst en zij was onder Karin Donckers succesvol in het eventing. Ze werd in 2005 gehuldigd als paard van het jaar in België.

De hengst Denzel van ’t Meulenhof kreeg nog een zoon kampioen, namelijk Denzelnoor Z (mv. Querlybet Hero).

Bron Galop.be/Horses.nl