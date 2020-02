Belo Horizonte naar Darragh Kenny

De Ierse springruiter Darragh Kenny heeft de twaalfjarige Holsteiner Belo Horizonte (v. Baloubet du Rouet) voortaan onder het zadel. De ruin was eerder tot het hoogste niveau te zien met onder meer Philip Weisshaupt en Lorenzo de Luca.

Belo Horizonte was met Philip Weisshaupt onder meer succesvol in een aantal Nations Cupwedstrijden. Met de Israëlische Ashlee Bond behaalde Belo Horizonte vorig jaar nog enkele podiumplaatsen.

Darragh Kenny is enthousiast over zijn nieuwe troef: “Ik ben heel blij met hem en denk dat hij goed past in mijn huidige collectie paarden. Hij is super competitief” aldus de Ier.

Bron: Worldofshowjumping / Horses.nl