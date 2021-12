Ben Maher en Explosion W glansrijke winnaars Rolex Top Tien Genève

De tien beste springruiters van de wereldranglijst namen het gisteravond tegen elkaar op de in de Rolex Top Tien finale in Genève. Na twee uitdagende rondes over 1,65m was het Olympische kampioen Ben Maher die met zijn gouden Explosion W (v. Chacco-Blue) de prestigieuze titel mee naar huis mocht nemen. De Brit bleef dubbel nul, net als Henrik von Eckermann met King Edward (v. Edward), maar was anderhalve seconde sneller dan de Zweed.

De springruiters werden echt getest in de twee rondes over 1,65m gebouwd door Gérard Lachat en Louis Konickx. Na de eerste omloop waren vier ruiters foutloos. In de tweede omloop was Henrik von Eckermann de eerste die met zijn Olympiade paard King Edward op nieuw de lei schoon hield. De Zweed klokte een tijd van 51,16 seconden en moest afwachten wat Daniel Deusser met Killer Queen VDM (v. Eldorado v. Zeshoek) en Ben Maher met Explosion W na hem zouden doen.

Weigering Killer Queen

Deusser ging van start met zijn elfjarige merrie Killer Queen en kreeg een ongebruikelijke weigering op de tweede hindernis. Met vijf strafpunten in 65,02 seconden kwam de Duitser over de finish en werd hiermee uiteindelijk zesde.

Explosion anderhalve seconde sneller

Ben Maher was de slotruiter in de finale. De altijd vlugge twaalfjarige Explosion was in grootse vorm en de Brit finishte met het fokproduct van Willie Wijnen foutloos in een tijd van 49,57 seconden. Het paar was anderhalve seconde sneller dan Von Eckermann die zo naar de tweede plek verwezen werd. De bokaal en de 160.000 Zwitserse Franken waren voor de Olympische kampioenen.

Staut in plaats van Modolo Zanotelli

De Belg Jerome Guery werd met Quelle Homme de Hus (v. Quidam de Revel) derde met een fout in de eerste ronde en een foutloze tweede ronde. Kevin Staut eindigde met Tolede de Mescam Harcour (v. Mylord Carthago) als vierde. De Fransman kwam in de Top Tien in plaats van Marlon Modolo Zanotelli. Door een administratieve fout mocht de Braziliaan niet aan de start verschijnen.

Scott Brash vijfde

De vijfde plek was voor Scott Brash die met Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck) on de eerste omloop vijf strafpunten had opgelopen en in de tweede ronde foutloos was. De nummer één van de wereldranglijst, Peder Fredricson, werd achtste. In beide omlopen maakte de Cardento-zoon Catch Me Not S een springfout.

‘Het leven elke dag een stukje makkelijker’

“Met een paard als Explosion wordt het leven elke dag een stukje makkelijker”, vertelt Ben Maher na afloop. “Ik vertrouw hem en ik heb een geweldig team om me heen die het mogelijk maakt. We streven er altijd naar om beter te worden.”

Klik hier voor de uitslag.