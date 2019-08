Ben Maher explosief naar winst in GCT Londen

Ben Maher kwam met zijn formidabele KWPN-ruin Explosion W (v. Chacco-Blue) met een wat verbeten blik aan de start in de barrage van de Global Champions Tour van Londen. Enkele uren eerder had het duo al flink bijgedragen aan de winst van de London Knights in de teamwedstrijd. "Dit is ongelooflijk, een thuiswinst is altijd het mooist" zei een onverdonderde Maher na afloop.

Explosion deed keurig wat hij moest doen op de sprongen waar hij kort voor werd gezet, maar als hij ook maar een beetje een rechte lijn naar de hindernis had, leek hij er met een zeer ruime marge bovenuit te komen. “Ik hoef hem er alleen maar voor te zetten” had Maher eerder vandaag al opgemerkt. Na zijn winst vertelde de Brit: “Ik rijd op één van de allerbeste paarden ter wereld en dat is een fantastisch gevoel. We zijn dit jaar wat rustiger begonnen dan in 2018. Inmiddels zijn we al twee keer tweede geweest en vandaag voelde hij zo goed aan dat het lukte!”

Grote barrage

Maar liefst twaalf starters waren tot de barrage van de GCT van Londen doorgedrongen. Het was geen eenvoudige opgave, met veel topcombinaties die in het eerste gedeelte van het parcours al balken zagen vallen. Tweede starter Shane Sweetnam was de eerste foutloze barragerijder met Alejandro (v. Acorado’s Ass). Het bleek een enorme prestatie, met flink wat snelheid in het lastige eerste gedeelte en een brutaal gereden laatste lijn. De tijd van Sweetnam bleef lang staan, en velen beten zich er op stuk. Daaronder ook een brutaal rijdende Jos Verlooy en klassementsleider Pieter Devos die met zijn toppaard Claire Z (v. Clearway) naar acht strafpunten reed. Dat gaf nog meer druk op Maher om goed te rijden en zijn positie in de ranglijst te verbeteren.

Turbo

Maher deed het voor het thuispubliek in het lastige eerste deel iets rustig aan, daar waren immers veel balken gevallen. Maar Explosion reageerde direct met zijn turbo toen de Brit gas gaf in het tweede gedeelte. Ondanks een spannende bocht naar de laatste lijn, bleef het hout liggen. Maher reed uiteindelijk maar liefst 1,54 seconden van de tijd van Sweetnam af.

Darragh Kenny had met de negenjarige Classic Dream (v. Colestus) een vers paard van stal gehaald na zijn winst in de GCL. De laatste starter gaf nog even een flinke dot gas, maar het lukte niet om de buitenaardse tijd van Maher te evenaren. Kenny werd derde. De vierde plaats was voor Niels Bruynseels met Jenson van ’t Meulenhof (v. Vagabond De La Pomme), die het wat rustiger aan deden, maar ook foutloos bleven.

De enige die sneller was dan Sweetnam, was Eric Lamaze met Chacco Kid (v. Chacco-Blue), die ook al tweede waren in de GCL-wedstrijd. Nadat hij zich met een enorme vlucht over de laatste oxer naar de barrage had gesprongen, trok Lamaze alles uit de kast om die ook te winnen. Hij kwam met de vlam in de pijp uit de startblokken en was erg snel, maar zag aan de finish toch nog een balk zag vallen. De Canadees kwam uit op de vijfde plaats.

Weer goede prestatie van Kim Emmen

Kim Emmen stond met Delvaux (v. Chacco-Blue) opnieuw in een GCT-barrage. Emmen had op de tweede hindernis wat controleverlies en kreeg een balk, evenals op de eerste sprong van de daarop volgende combinatie. Daarna had ze haar controle terug en reed ze de barrage netjes uit. Het was de tweede keer dat de Nederlandse in een GCT-barrage meereed. Ze werd uiteindelijk elfde.

Het is haar eerste Global-seizoen en Emmen staat momenteel op de twintigste plaats van het GCT-klassement. Ze is daarmee de op-een-na beste amazone van de ranking, vlak achter Laura Kraut.

Uitslag

GCT klassement

Bron: Horses.nl