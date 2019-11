Ben Maher: ‘Explosion is magisch’

Ben Maher en Explosion W (v. Chacco-Blue) gefokt door de inmiddels veelbekroonde Nederlandse fokker Willy Wijnen, wonnen gisteravond de Global Champions Super GP in Praag. Maikel van der Vleuten en Verdi TN (v. Quidam de Revel) werden zevende. "Explosion is magisch" zei Maher na afloop "ik heb er geen woorden voor."

De rijkgedoteerde en zeer uitdagende wedstrijd over twee rondes leverde spectaculaire springsport op.

‘Het was mijn dag’

Maher en Explosion lieten bij een oxer vroeg in de tweede ronde een balk in de lepels stuiteren. Het leek alsof de voshengst daarna pas echt wakker werd. Maher: “Ik heb wel wat geluk gehad, maar ik weet ook dat als hij zo’n rammel krijgt, hij meestal daarna niets meer aanraakt. Het was mijn dag vandaag. Er zijn geen woorden voor Explosion, voor wat hij geleerd heeft sinds vorig ook. Hij vond deze arena in Praag helemaal niet leuk vorig jaar, maar dit jaar ging het super. Het is een magisch paard.”

Bron: Global Champions / Horses.nl